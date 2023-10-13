Победителей архитектурного конкурса ВДНХ "Золотой колос" определили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Победителей первого конкурса "Золотой колос", который посвящен развитию территории ВДНХ, выбрали в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среди участников были молодые архитекторы, дизайнеры и специалисты в области строительства. Они предложили свои варианты комплексного обновления пяти въездных групп выставки: "1-й Северный", "2-й Северный", "3-й Северный", Совхозного и Хованского въездов.

Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, проекты прислали из разных городов страны, а также из Таджикистана. Победителями конкурса стали участники из Казани, Томска и Москвы, отметила она.

Первое место заняла команда из Казани, второе – из Томска, третье – участник из Москвы. За призовые места победители получили денежные премии, свидетельства и памятные статуэтки.

Также особые призы предусмотрели для других отмеченных экспертами проектов. Так, в номинации "За смелый подход в решении архитектурно-художественной композиции" наградили московскую команду, специалисты из Воронежа получили диплом "За яркий творческий подход", а грамоту Международной ассоциации союзов архитекторов в номинации "За создание оригинальной визуально-цветовой ориентации въездных групп на территорию ВДНХ" получила жительница Тулы.

Ранее сообщалось, что москвичи в приложении "Активный гражданин" определили победителей конкурса на лучшее праздничное оформление объектов торговли и услуг ко Дню города.

В номинации "Лучший сетевой магазин" победила "Армия России", Mister Flowers стал победителем номинации "Лучший несетевой магазин", а в номинации "Лучший торговый центр" первую строчку занял "Щелковский".

В категории "Лучшее предприятие общественного питания" выиграла "СЕНПОЛИЯ", "Лучшим предприятием в сферы бытовых услуг" в конкурсе признали Lucky Choice.

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