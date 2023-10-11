Победителей конкурса на оформление фасадов ко Дню города определили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи в приложении "Активный гражданин" определили победителей конкурса на лучшее праздничное оформление объектов торговли и услуг ко Дню города. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что соревнование проводили в пяти категориях с 21 сентября по 5 октября. Победители получат денежные призы. Пять миллионов рублей полагается за первое место, три миллиона – за второе, два миллиона – за третье.

Заявки на участие от столичных предпринимателей ждали с 28 августа до 12 сентября включительно в департаменте торговли и услуг Москвы.

Так, в номинации "Лучший сетевой магазин" первое место заняла "Армия России", второе – "СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА", на третьем месте расположился "Цветочный День".

Между тем Mister Flowers стал победителем номинации "Лучший несетевой магазин", следом за ним – "Воздушные шары" и "Игрушки". В номинации "Лучший торговый центр" первую строчку занял "Щелковский", на второй находится Центральный рынок, на третьей – AVENUE SOUTHWEST.

В категории "Лучшее предприятие общественного питания" выиграла "СЕНПОЛИЯ", на втором и третьем месте – G&Bakery8 и "Андердог" соответственно. "Лучшим предприятием в сферы бытовых услуг" в конкурсе признали Lucky Choice, за ним – ООО "Тигула Арт" и САЛОН-АТЕЛЬЕ (ИП С.В. Ефремов).

Ранее в Москве начался прием заявок на туристическую премию "Путеводная звезда – 2023", которая присуждается гастрономическим проектам, гостиницам, экскурсоводам и другим представителям отрасли, которые развивают столичный туризм.

До этого в "Зарядье" объявили победителей конкурса видеороликов "Культурный код. Москва". Жители столицы прислали на конкурс 539 заявок, из которых экспертный совет выбрал 309 работ, претендующих на победу в категориях "Горожане. Дети", "Горожане. Взрослые" и "Горожане. Исследователи".

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