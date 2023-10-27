Стартовал прием заявок на конкурс для волонтеров "Доброе сердце столицы"

Фото: пресс-служба КОСиМП

В Москве начался прием заявок на конкурс "Доброе сердце столицы". Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Проект является одним из ключевых для волонтерского сообщества города. В 2023 году мероприятие проведут в дистанционно формате для удобства москвичей, готовящихся к другим фестивалям и конкурсам.

"Участники будут выполнять различные задания. Для их удобства разработан чат-бот. Он ответит на вопросы и будет держать в курсе событий конкурса, сообщит о начале новых этапов", – сообщила Сергунина.

Участие в конкурсе можно принять самостоятельно (с 14 лет) или в составе школьного отряда (с шести лет). Отправить заявку можно по направлениям "Деятельность", "Проект" и "Команда".

Направление "Деятельность" предусмотрено как индивидуальное. В нем смогут поучаствовали лица от 14 до 54 лет, старше 54 лет и руководители волонтерских центров в возрасте от 18 лет.

Для участия в категории "Проект" нужно быть не младше 14 лет и состоять в команде от трех человек. Объединение при этом должно иметь опыт в волонтерской деятельности.

Направление "Команда" рассчитано на школьные, а также объединения при колледжах и вузах.

Все участники конкурса получат сертификаты. Победители получат статуэтки, дипломы и памятные подарки. Кроме того, для них организуют профессиональные тренинги эксперты программы наставничества.

Организаторами проекта выступают центр "Мосволонтер" и столичный комитет общественных связей и молодежной политики.

Ранее в Москве стартовал третий сезон проекта "Юный полярник". Он был запущен в 2021 году, чтобы популяризировать среди молодежи темы освоения Арктики, а также повышения интереса к "арктическим" профессиям. Участие во втором сезоне проекта приняли более 2,5 тысячи человек.

