Медведев поддержал идею создания в Донецке аллеи, посвященной волонтерам

Фото: kremlin.ru

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев встретился с активистами "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) и поддержал инициативу о создании в Донецке аллеи, посвященной волонтерам, в том числе погибшим при исполнении долга в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Также руководитель отделения МГЕР в Донецкой Народной Республике Сергей Добровольский отметил, что волонтеры в регионе часто выполняют работу в приближенных к боевым условиям. В честь них и погибших он предложил открыть в Донецке аллею и мемориал.

Медведев подчеркнул, что создание аллеи будет правильным решением в память о погибших и в честь тех, кто сейчас помогает и поддерживает людей, отстаивает интересы России.

"Давайте договоримся, чтобы такая аллея появилась, чтобы это осталось навсегда", – сказал он.

Ранее думский депутат Сергей Колунов заявил, что составил обращение в российское правительство с предложением создать медаль "За добросовестный труд в условиях специальной военной операции". Награда будет предназначена для гражданских работников промышленных предприятий, которые внесли значительный вклад в достижение целей СВО.

До этого Владимир Путин поблагодарил за преданную службу героев спецоперации, награжденных государственными наградами. Глава государства сообщил, что госнаграды будут вручены большой группе участников СВО.



Мобильный госпиталь одной из московских церковных больниц заработал в Мариуполе