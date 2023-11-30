Более 25 тысяч волонтеров подали заявки на конкурс "Доброе сердце столицы"

Фото: пресс-служба КОСиМП

Свыше 25 тысяч волонтеров подали около 800 индивидуальных и командных заявок на участие в конкурсе "Доброе сердце столицы". Об этом сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Конкурс "Доброе сердце столицы" организовал ресурсный центр "Мосволонтер" при поддержке столичного комитета общественных связей и молодежной политики. Уточняется, что мероприятие объединит начинающих и опытных волонтеров, даст им возможность познакомиться, рассказать о своих проектах и поделиться планами.

Как рассказала Сергунина, больше всего анкет – 286 – поступило на номинацию "Я – волонтер". Авторы заявок рассказывали о своих проектах и делились достижениями. Теперь участникам предстоит пройти тестирование и решить задачи, в основе которых лежит реальная волонтерская практика, добавила заммэра, уточнив, что итоги конкурса подведут в конце декабря.

Всего в конкурсе три направления: "Деятельность", "Проект" и "Команда". Также активно проявили себя и волонтерские объединения: 113 заявок подали на участие в номинации "Добрая команда. Школа", 40 – в номинации "Добрая команда. Вуз" и 24 – в номинации "Добрая команда. Колледж".

Кроме того, компании и некоммерческие организации (НКО) предложили отдельно поощрить 143 волонтеров, помогающих им проводить мероприятия и реализовывать социально ориентировочные проекты.

В направлении "Деятельность" всего три номинации: для участников от 14 до 54 лет, для волонтеров старше 54 лет, а также для руководителей волонтерских центров и организаций в возрасте от 18 лет.

В категории "Проект" подготовлено две номинации: "Организатор добрых дел" и "Добрая идея". В первой могут участвовать команды с составом от трех человек, которые уже ведут социально значимую деятельность, а также индивидуальные участники. Во второй будут рассматривать еще не реализованные, но потенциально полезные идеи волонтеров старше 14 лет. В направлении "Команда" три номинации: для школьников, учащихся колледжей и студентов.

Ранее сообщалось, что в Москве открылся прием заявок на Московский фестиваль школьных театров "Живая сцена". Поучаствовать в фестивале могут творческие коллективы образовательных организаций, которые входят в Содружество школьных театров столицы. Они должны выбрать одно из двух представленных направлений.

Итоги мероприятия подведут на официальной церемонии награждения в мае. Победители первой, второй и третьей степеней получат грант на развитие школьного театра.

Стартовал прием заявок на конкурс для волонтеров "Доброе сердце столицы"