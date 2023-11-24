"Молодежь Москвы" начала прием заявок на соискание премии "ВРаботе"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Проектный акселератор "Молодежь Москвы" открыл прием заявок на соискание премии молодежного проекта "ВРаботе". Он продлится до 30 ноября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргариты Савинковой, столичные проекты, компании и работодатели уделяют особое внимание трудоустройству молодых людей и их карьере. Премией планируется отметить вклад тех, кто занимается построением карьерного пути молодежи, уточнила она.

Отмечается, что целью премии является выявление наиболее успешных карьерных практик в области трудоустройства молодых людей. В это входит создание и реализация карьерных студенческих проектов и мероприятий, функционирование университетских центров карьеры, стажерские программы.

Поучаствовать в конкурсе на соискание премии могут госструктуры, учреждения высшего образования, столичные работодатели, работники университетских центров карьеры и студенты московских вузов.

Всего в конкурсе будет шесть номинаций: "Лучший студенческий карьерный проект Москвы", "Лучший центр карьеры образовательных организаций Москвы", "Лучший молодежный работодатель Москвы", "Лучшая стажерская программа в коммерческой компании Москвы", "Лучшая стажерская программа в государственных структурах Москвы", "Лучшее карьерное событие для молодежи Москвы". В каждом из направлений выберут трех победителей.

Руководитель проекта "ВРаботе" Маргарита Евсюкова добавила, что премия – это признание и поощрение предоставляющей возможности для трудоустройства инициативы. Она призвана стимулировать развитие всех процессов для создания высокого уровня занятости населения, сказала она.

Прием заявок осуществляется на сайте конкурса. После подачи каждый участник получит уведомление о приеме заявки, а также сведения об организации и проведении мероприятия, сборе необходимых файлов и процедуре оценки конкурсной заявки на каждом этапе.

Рассмотрение заявок состоится с 1 по 8 декабря, этим займется экспертная комиссия. Торжественная церемония награждения победителей премии "ВРаботе", куда пригласят всех участников конкурса, намечена на конец декабря.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет первый форум волонтеров в сфере охраны здоровья. Мероприятие запланировано на 30 ноября и 1 декабря.

В форуме могут поучаствовать опытные волонтеры, сотрудники некоммерческих организаций, студенты медицинских вузов и колледжей, а также все, кто интересуется темой добровольчества в сфере здравоохранения.

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