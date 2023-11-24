В Москве начался прием заявок на фестиваль школьных театров "Живая сцена"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Прием заявок начался на Московский фестиваль школьных театров "Живая сцена". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования.

Отмечается, что поучаствовать в фестивале могут творческие коллективы образовательных организаций, которые входят в Содружество школьных театров столицы. Они должны выбрать одно из двух представленных направлений.

Так, "Благосклонная Талия" подходит для недавно открывшихся студий или тех, которые пока не готовы представить свои постановки широкому кругу зрителей и жюри.

Между тем для опытных творческих коллективов подойдет второе направление фестиваля – "Школьная Мельпомена". В нем можно представить постановки в номинации "Музыкальный спектакль" или "Драматический спектакль".

Итоги фестиваля подведут на официальной церемонии награждения в мае. Победители I, II и III степеней получат грант на развитие школьного театра.

В сообщении напомнили, что "Живая сцена" проводится второй год.

Ранее в столице стартовал прием конкурсных работ для участия в VII Молодежном фестивале короткометражного кино "Фундук".

От одного конкурсанта можно представить не более трех фильмов, которые были сняты с 2021 по 2023 год. Для участия в фестивале приглашают молодых авторов от 14 до 35 лет со всей России, которые работают как в игровом жанре, так и в документальном, а также мультипликаторов и режиссеров музыкальных клипов.

До этого в Москве начался прием заявок на участие в детском чемпионате профессионального мастерства "Мастерята". Для детей будут доступны 45 уникальных компетенций, в которых можно будет принять участие.

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