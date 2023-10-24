В Москве начался прием заявок на молодежный фестиваль короткометражного кино "Фундук"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице стартовал прием конкурсных работ для участия в VII Молодежном фестивале короткометражного кино "Фундук". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

От одного конкурсанта можно представить не более трех фильмов, которые были сняты с 2021 по 2023 год. Для участия в фестивале приглашают молодых авторов от 14 до 35 лет со всей России, которые работают как в игровом жанре, так и в документальном, а также мультипликаторов и режиссеров музыкальных клипов.

Так, для участников есть несколько номинаций: игровое кино, неигровое кино, музыкальное видео, анимационный фильм, социальный ролик. Заявки и конкурсные работы принимаются до 4 декабря, а финал состоится 9 февраля следующего года в Доме культуры "Маяк". Отмечается, что участие в фестивале бесплатное.

По словам главы столичного департамента культуры Алексея Фурсина, у российской киноиндустрии на сегодня есть запрос на производство большого количества собственного контента в разных жанрах и направлениях.

"Такие фестивали помогают привлечь к решению этой задачи молодых сценаристов и режиссеров, которые часто становятся авторами самобытных, оригинальных, актуальных произведений. А для студентов профильных вузов это еще и хорошая практика в создании коротких форм", – добавил он.

"Фундук" – это фестиваль авторского короткометражного кино, в этом году он пройдет уже в седьмой раз. В нем регулярно принимают участие студенты средних и высших творческих учебных заведений, только начинающие делать свои первые шаги в киноиндустрии.

В прошлом году гран-при фестиваля получил фильм "По протоптанным тропам" режиссера Владислава Емелина. Картина рассказывает о том, как юноша переживает смерть отца. Он отправляется в путешествие по тропам, которые когда-то показал ему отец, и вспоминает по пути счастливые моменты из своего детства.

Ранее сообщалось, что фильм, созданный столичными школьниками на основе уникальных кадров из арктической экспедиции, стал лауреатом XXVI Московского международного кинофестиваля "Вертикаль-2023" в номинации "Путешествия и приключения".

До этого стало известно, что в кинотеатрах "Искра" и "Космос" сети "Москино" с 14 октября по 18 ноября состоятся показы фильмов Чарли Чаплина.