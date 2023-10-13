Показы фильмов Чаплина состоятся в кинотеатрах сети "Москино" в октябре и ноябре

Фото: кадр из фильма "Огни большого города"; режиссер – Ч. Чаплин; производство – Charles Chaplin Productions

В кинотеатрах "Искра" и "Космос" сети "Москино" с 14 октября по 18 ноября состоятся показы фильмов Чарли Чаплина. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Кинопоказы организуют в рамках программы "Чаплин в кино". По мнению организаторов, фильмы понравятся как новичкам в сфере кино, так и любителям картин Чаплина.

В кинотеатре "Искра" 14 октября состоится показ фильма "Мсье Верду" (1947 года), 28 октября – "Малыш", 31 октября – "Огни большого города". Перед началом первого кинопоказа перед гостями выступит киновед Елена Сорокина.

В "Космосе" 17 октября любители кинематографа смогут увидеть "Парижанку", 24 октября – "Цирк", 7 ноября – "Золотую лихорадку". Программа завершится в кинотеатре 18 ноября показом самой серьезной работы Чаплина "Великий диктатор".

По словам Сорокиной, познакомиться лучше с историей кино в домашних условиях можно, посмотрев картины комиков Гарольда Ллойда и Бастера Китона. Именно с ними Чаплин делил внимание зрителя в те годы.

Между тем с 28 октября по 10 декабря в столице пройдет XVII Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха". Гости фестиваля смогут увидеть более 400 работ финалистов творческого конкурса фотографий дикой природы The Golden Turtle. Их работы разместят на площади более трех тысяч квадратных метров.

