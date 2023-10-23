Студенты музыкальных вузов Москвы пройдут практику в школах искусств

Фото: ДОПСКИ г. Москвы

Студенты музыкальных вузов Москвы в рамках проекта "Лучший из лучших" отправятся на практику в школы искусств. Об этом заявила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Молодые люди смогут погрузиться в профессию, при поддержке наставников узнать ее особенности и научиться работать с детьми", – отметили в сообщении.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, для участия в проекте студенты прошли несколько этапов отбора.

"В результате отобраны 16 практикантов из авторитетных вузов: Московской государственной консерватории имени Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных, Московского государственного института музыки имени Шнитке, Государственного музыкально-педагогического института имени Ипполитова-Иванова и других", – подчеркнула она.

На протяжении всего учебного года практиканты изучат все аспекты профессии: смогут проводить занятия, а также создавать свои образовательные проекты и готовить детей к фестивалям и концертам. Студенты обучат учеников игре на фортепиано, виолончели, струнных и духовых инструментах, хоровому пению, музыкальному фольклору.

Практику студенты будут проходить в Московской городской объединенной детской школе искусств "Кусково", детской школе искусств имени М. И. Глинки, детских музыкальных школах № 96, имени Б. Л. Пастернака и имени В. Я. Шебалина.

Ранее студенты медколледжей столичного Депздрава начали проходить практику в крупнейших стационарах, поликлиниках и флагманских центрах города уже с первого семестра. Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова добавила, что количество часов практического обучения возросло до 70% от общей программы, что повысит эффективность подготовки и упростит процесс вхождения студентов в реальную медицинскую практику.

МНПЗ начал сезон практики для студентов