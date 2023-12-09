Модные показы пройдут в пространстве Москвы на выставке "Россия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Модные показы столичных брендов состоятся в пространстве Москвы на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. Они будут в рамках тематического направления "Инновационное развитие и предпринимательство", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что первое дефиле пройдет 10 декабря. Гости смогут увидеть коллекции дизайнерской одежды участников проекта "Сделано в Москве", среди которых бренд LO.

Второй показ состоится 17 декабря, на котором посетители познакомятся с победителем фестиваля "Российская студенческая весна" и участником Moscow Fashion Show – 2023 Тимуром Хамраевым, а также увидят базовую одежду для повседневного гардероба и уникальные вещи. Показ будет в формате театрализованного шоу с элементами хореографии.

Ранее сообщалось, что более двух миллионов человек посетили выставку-форум "Россия" за месяц работы. Это почти на четверть больше, чем население Новосибирска, отметила пресс-служба площадки. Для экспозиции задействовали свыше 90 тысяч квадратных метров территории ВДНХ.

Выставка открылась в столице 4 ноября и будет работать до 12 апреля следующего года.

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