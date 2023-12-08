08 декабря, 13:09Город
Более 2 млн человек посетили выставку "Россия" за месяц работы
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Свыше 2 миллионов человек посетили международную выставку-форум "Россия" за месяц работы. Об этом сообщается в телеграм-канале площадки.
"За месяц выставку "Россия" посетило более двух миллионов человек – это почти на четверть больше, чем население Новосибирска", – сказано в тексте.
Более 90 тысяч квадратных метров территории ВДНХ задействовали для экспозиции. Отмечается, что минимум 12 футбольных полей могли бы поместиться на такой площади.
Кроме того, в рамках мероприятия посетители успели купить свыше 14 тонн товаров на ярмарке.
Выставка проходит в Москве с 4 ноября. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку.
Владимир Путин приехал на международную форум-выставку 4 декабря. Затем он принял участие в церемонии вручения премии "Волонтер года" в рамках форума "Мы вместе".
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