ЛНР и Чечня показали свои достижения на выставке "Россия" в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

На выставке-форуме "Россия" 10 декабря состоялись дни двух регионов – Луганской Народной Республики и Чечни. Глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель чеченского правительства Муслим Хучиев показали наиболее важные достижения своих регионов и пути дальнейшего развития, пишет RT.

"Мы выстояли под беспрецедентным геноцидом и давлением украинских властей и сегодня с гордостью говорим: Россия – наша Родина. Как сказал наш президент Владимир Путин, в ЛНР живут люди, крепкие душой, сердцем, характером, способные многим показать пример, как надо жить и работать, какой стержень должен быть у каждого", – указал он.

В свою очередь, Хучиев отметил, что на презентации Чеченской Республики у каждого есть возможность поближе познакомиться с этим регионом. Экспозиция на стенде визуально отражает национальный дух чеченского народа, его патриотизм и любовь к Родине, поделился он, зачитывая приветственный адрес главы региона Рамзана Кадырова.

Вице-премьер Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ, дал высокую оценку результатам экономического и социального развития Чечни.

Ранее сообщалось, что более 2 миллионов человек посетили международную выставку-форум "Россия" за месяц работы. Отмечалось, что свыше 90 тысяч квадратных метров территории ВДНХ задействовали для экспозиции.

Дагестан и Северная Осетия проводят день региона на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ