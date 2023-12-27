Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по каткам в московских парках

Искусственный интеллект озвучил аудиогиды по столичным каткам. Экскурсии есть по пяти локациям в столичных парках: в садах имени Баумана и "Эрмитаж", "Сокольниках", Парке Горького и Измайловском парке.

Аудиогиды записал голосовой помощник общегородского контакт-центра. Он проанализировал информацию, расставил паузы и ударения, а затем самостоятельно воспроизвел текст, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

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