Движение по проспекту Буденного в Москве ограничили из-за пожара

В Дептрансе столицы сообщают, что движение по проспекту Буденного в сторону шоссе Энтузиастов перекрыто. Там работают оперативные и экстренные службы. Они прибыли на пожар.

Загорелось одноэтажное административно-производственное здание. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Кроме расчетов спасателей, к месту ЧП направляли пожарный поезд. Сведений о пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.