Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 07:15

Транспорт

Движение по проспекту Буденного в Москве ограничили из-за пожара

Движение по проспекту Буденного в Москве ограничили из-за пожара

Новости часа: Собянин рассказал, как москвичам помогает сервис "Вывоз ненужных вещей"

Новости часа: метро и МЦК стали самым популярным видом транспорта в Москве в каникулы

Новости часа: мэр Москвы подвел итоги работы городского транспорта в новогодние праздники

Новости часа: мэр Москвы рассказал о сервисе "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru

Новости часа: Собянин сообщил о результатах работы сервиса "Вывоз ненужных вещей"

"Мой район. Новости": 115 км новых дорог построили в столице в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал, как поручительство Москвы помогает малому бизнесу

115 километров новых дорог построили в Москве в 2023 году

Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии завершены более чем на 50%

В Дептрансе столицы сообщают, что движение по проспекту Буденного в сторону шоссе Энтузиастов перекрыто. Там работают оперативные и экстренные службы. Они прибыли на пожар.

Загорелось одноэтажное административно-производственное здание. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Кроме расчетов спасателей, к месту ЧП направляли пожарный поезд. Сведений о пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпроисшествияпожарвидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика