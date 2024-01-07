Около 100 км дорог построят в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 100 километров дорог планируется возвести в столице в 2024 году. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В целом мы продолжим возведение объектов, связанных с уличной, дорожной сетью. Поэтому дорожное строительство продолжается. Мы примерно в год планировали всегда вводить порядка 100 км новых дорог", – отметил он.

По словам заммэра, в Москве завершили строительство крупных дорожных объектов, которые нужны для формирования каркаса города на ближайшие десятки лет.

До этого стало известно, что столичная парковка будет бесплатной для горожан 73 дня в 2024 году. Все уличные парковки сделают, как обычно, бесплатными в праздничные дни. Речь идет о периоде с 1 по 8 января, 23 и 24 февраля, 8 и 9 марта, 29 и 30 апреля, 1, 9–11 мая, 12 июня, 4 ноября, 30 и 31 декабря.

Ранее сообщалось, что Москва выделила более 400 гектаров земли в рамках 80 масштабных инвестиционных проектов за семь лет работы меры поддержки. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в общей сложности инвесторы возведут свыше 3,5 миллиона квадратных метров промышленных площадей.

Еще он добавил, что жители столицы и представители бизнеса взяли в аренду у столицы 257,6 тысячи "квадратов" коммерческой недвижимости за 10 месяцев этого года.

Более 50 проектов КРТ реализуются в Москве