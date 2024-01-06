Парковка в Москве будет бесплатной 73 дня в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Столичная парковка будет бесплатной для горожан 73 дня в 2024 году. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В департаменте уточнили, что все уличные парковки сделают, как обычно, бесплатными в праздничные дни. Речь идет о периоде с 1 по 8 января, 23 и 24 февраля, 8 и 9 марта, 29 и 30 апреля, 1, 9–11 мая, 12 июня, 4 ноября, 30 и 31 декабря.

Помимо этого, в 51 воскресенье можно будет оставить автомобиль и не платить везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. В эти дни в столице снижается число машин, поэтому отмена платности не влияет на загруженность дорог, объяснил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Между тем автостоянки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам весь год.

Ликсутов подчеркнул, что в этом году 22 дня парковка будет бесплатной на всех улицах. Он напомнил, что плата за уличные парковки в государственные праздники отменяется по поручению Сергея Собянина.

Ранее сообщалось, что в новогодние праздники москвичи смогут получить разрешение на возврат эвакуированного транспортного средства в четырех пунктах МАДИ. Узнать, где находится конкретная машина, можно по номеру +7 (495) 539-54-54 или 3210.

До этого Ликсутов рассказал, что власти расширили бесплатные парковки для жителей еще 13 районов столицы. По его словам, москвичи получили право бесплатно парковаться на девяти смежных улицах города.

Особый режим работы городских парковок продлится до 8 января