Москвичам рассказали, как забрать эвакуированный автомобиль в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В новогодние праздники москвичи смогут получить разрешение на возврат эвакуированного транспортного средства в четырех пунктах МАДИ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Их можно найти по следующим адресам:

проезд Одоевского, владение 3 (круглосуточно);

проезд Энтузиастов, владение 3 (круглосуточно);

улица Вагоноремонтная, дом 4А (круглосуточно);

улица Дубовая Роща, владение 7А (с 10:00 до 22:00).

"Сервисный центр "Московский транспорт" находится по адресу Старая Басманная улица, дом 20, корпус 1. Он будет закрыт 31 декабря, 1 и 7 января. В другие праздничные дни разрешения на возврат автомобиля там будут выдавать в штатном режиме с 08:00 до 20:00", – говорится в публикации.

Узнать, где именно находится конкретная машина, можно по номеру +7 (495) 539-54-54 или 3210.

В свою очередь, заммэра Максим Ликсутов напомнил автомобилистам о важности соблюдать правила парковки. Он подчеркнул, что оставленные машины не должны мешать пешеходам и проезду другого транспорта.

Ранее Ликсутов рассказал, что власти расширили бесплатные парковки для жителей еще 13 районов столицы. По его словам, москвичи получили право бесплатно парковаться на девяти смежных улицах города.

Так, на Елецкой улице теперь могут бесплатно парковаться жители Зябликова и Южного Орехова-Борисова, в Духовском переулке – Даниловского и Донского районов, на Сиреневом бульваре – Северного Измайлова и Измайлова, на Тюменской улице – районов Богородское и Преображенское, а на Тихвинской улице – Тверского района и Марьиной Рощи.



В новогодние праздники парковка в Москве будет бесплатной – Собянин