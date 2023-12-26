Перехватывающие парковки у станций "Алма-Атинская" и "Пятницкое шоссе" откроют 27 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перехватывающие парковки, расположенные у станций Московского метрополитена "Алма-Атинская" и "Пятницкое шоссе", откроются 27 декабря. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"Две перехватывающие парковки откроются после переобустройства завтра в 09:00. Теперь автомобилисты снова смогут оставлять машину и пересаживаться на метро, начиная свои поездки от станций "Алма-Атинская" или "Пятницкое шоссе", – сообщается в публикации.

Также москвичи и гости столицы всегда могут ознакомиться со списком перехватывающих парковок в приложении "Парковки России" или на сайте "Московского паркинга".

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что власти расширили бесплатные парковки для жителей еще 13 районов столицы. По его словам, москвичи получили право бесплатно парковаться на девяти смежных улицах города.

Так, на Елецкой улице теперь могут бесплатно парковаться жители Зябликова и Южного Орехова-Борисова, в Духовском переулке – Даниловского и Донского районов, на Сиреневом бульваре – Северного Измайлова и Измайлова, на Тюменской улице – районов Богородское и Преображенское, а на Тихвинской улице – Тверского района и Марьиной Рощи.



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