Возведение основных конструкций паркинга началось в составе городского вокзала Рассказовка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строители начали возведение основных конструкций крупного паркинга в составе городского вокзала Рассказовка. Там будет четыре надземных и два подземных уровня, всего парковка рассчитана на 840 машин. Об это заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, общая площадь парковки – около 30 тысяч квадратных метров. Строительство ведется в активном темпе, указал Бочкарев.

Он отметил, что паркингом смогут пользоваться жители прилегающих районов ТиНАО, а также Подмосковья. Люди смогут оставить автомобиль на парковке, а потом пересесть на городской транспорт, уточнил заммэра.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов подчеркнул, что на данный момент в подземной части паркинга проводятся монолитные работы, также начинают возводить конструкции первого надземного этажа. По его словам, все бетонные работы выполнены более чем на 40%.

Он также напомнил, что в рамках городского вокзала Рассказовка появится еще одна многоуровневая перехватывающая парковка, которая будет рассчитана на 300 машин. Кравцов рассказал, что в рамках технологической части вокзала уже построены временное модульное здание конечной станции наземного городского пассажирского транспорта и отстойно-разворотная площадка, две плоскостные парковки и стоянка такси. Проектом также предусмотрены реконструкция улично-дорожной сети и благоустройство, заключил гендиректор АО "Мосинжпроект".

Ранее сообщалось, что Москва выставила на торги право на организацию плоскостной наземной парковки в Красносельском районе. Победитель аукциона получит право на размещение паркинга на 31 машино-место недалеко от Комсомольской площади.

Подать заявку на участие в торгах можно до 19 января, сам аукцион пройдет в онлайн-формате 23 января.

У жителей 10 районов столицы появится больше мест для парковки