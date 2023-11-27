Москва продала и сдала в аренду почти 260 тыс кв м коммерческой недвижимости за 10 месяцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жители Москвы и представители бизнеса взяли в аренду у столицы 257,6 тысячи "квадратов" коммерческой недвижимости за 10 месяцев этого года. Об этом рассказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общее количество сделок увеличилось более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – всего 2,4 тысячи договоров. Для сравнения, за 10 месяцев прошлого года было оформлено около тысячи сделок, а площадь нежилых помещений и зданий составила 90,3 тысячи квадратных метров, уточнил Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что в этом году власти продали большую часть коммерческой недвижимости площадью около 244 тысяч квадратных метров. Остальные объекты были сданы в аренду.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман поделился, что с начала года больше всего недвижимости продали в Западном административном округе – 463, в Южном – 330 и в Северо-Западном – 317. Чаще всего контракты по аренде подписывали в центре столицы, а также на северо-западе и востоке города, заявил он.

"Реализация городской недвижимости на торгах позволяет развивать столичную инфраструктуру и создавать рабочие места, так как предприниматели открывают в купленных или арендованных помещениях рестораны, магазины, парикмахерские, мастерские, офисы и другие объекты", – поделился Гаман.

Найти выставленные объекты городской недвижимости можно найти на инвестиционном портале Москвы.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице с января 2023 года построили и ввели в эксплуатацию 523 объекта капитального строительства, их площадь оценивается в 11,6 миллиона "квадратов". Большинство этих объектов являются жилыми.

Строительство объектов по 19 проектам КРТ в Москве начнется в 2024 году