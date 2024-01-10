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10 января, 22:15

Транспорт

Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии завершены более чем на 50%

Монолитные работы на станции "Вавиловская" Троицкой линии завершены более чем на 50%

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На станции "Вавиловская" Троицкой линии метро проведено более 50% монолитных работ. Также идут активные работы по разработке грунта, на некоторых участках станций уже производится засыпка котлована.

Ожидается, что Троицкая линия улучшит транспортную доступность свыше миллиона человек. Она протянется на 40 километров от платформы ЗИЛ Московского центрального кольца до Троицка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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