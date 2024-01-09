Новости часа: Сергей Собянин рассказал о наградах и рекордах московского метро в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метро Москвы и его строители получили более 10 национальных и международных премий в 2023 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Нагатинскую набережную на юге Москвы украсили архитектурно-художественной подсветкой, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Карты "Тройка" к открытию нового электродепо "Аминьевское" выпустили в столице. Об этом рассказали в пресс-службе Дептранса.