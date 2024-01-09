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Новости

09 января, 18:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о наградах и рекордах московского метро в 2023 году

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о наградах и рекордах московского метро в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Новости часа: Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Собянин сообщил, что количество поездов на БКЛ будет увеличено

Новости часа: Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Собянин открыл третье по счету электродепо для поездов БКЛ метро

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

"Мой район. Новости": Собянин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал, какие проекты в сфере здравоохранения вступают в силу

Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Метро Москвы и его строители получили более 10 национальных и международных премий в 2023 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Нагатинскую набережную на юге Москвы украсили архитектурно-художественной подсветкой, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Карты "Тройка" к открытию нового электродепо "Аминьевское" выпустили в столице. Об этом рассказали в пресс-службе Дептранса.

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