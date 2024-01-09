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09 января, 15:00

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Более 750 деревьев высадили в Москве в 2023 году

Более 750 деревьев высадили в Москве в 2023 году

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В 2023 году в Москве высадили более 750 деревьев. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Деревья украсили пространство около 16 Марьинских прудов-регуляторов, студенческий квартал в районе МГГТУ им. Н. Э. Баумана, Цветной бульвар, Воробьевскую набережную, территорию Южного речного вокзала. Лидером по количеству высаженных растений стал участок от Университетского до Ломоносовского проспекта: там появилось почти 200 вязов, кленов, черемух и декоративных яблонь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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