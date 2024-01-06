Москвичам рассказали о новом стандарте оказания медпомощи в столице

Более 200 московских поликлиник уже принимают пациентов после капитального ремонта и реконструкции. Все они теперь соответствуют новому московскому стандарту оказания медицинской помощи.

Главный принцип новых стандартов амбулаторной помощи – понятная навигация и распределение кабинетов врачей по этажам в зависимости от посещаемости. На первом этаже – дежурный врач, кабинет выдачи справок и направлений, а также травмпункт с рентгеном. На втором этаже – педиатры, на третьем – узкие специалисты и физиотерапевты

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