Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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06 января, 09:15

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Москвичам рассказали о новом стандарте оказания медпомощи в столице

Москвичам рассказали о новом стандарте оказания медпомощи в столице

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Более 200 московских поликлиник уже принимают пациентов после капитального ремонта и реконструкции. Все они теперь соответствуют новому московскому стандарту оказания медицинской помощи.

Главный принцип новых стандартов амбулаторной помощи – понятная навигация и распределение кабинетов врачей по этажам в зависимости от посещаемости. На первом этаже – дежурный врач, кабинет выдачи справок и направлений, а также травмпункт с рентгеном. На втором этаже – педиатры, на третьем – узкие специалисты и физиотерапевты

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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