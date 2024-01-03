Более 30 млн приемов провели врачи модернизированных поликлиник – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Врачи отремонтированных столичных поликлиник провели уже больше 30 миллионов приемов пациентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр Москвы заявил, что первый этап обновления амбулаторного звена завершен. По словам Собянина, модернизация поликлиник по новому стандарту помогла улучшить качество и доступность медицинской помощи, а также сделала поликлиники удобными для специалистов и посетителей.



Обновленные поликлиники оснащены современным цифровым оборудованием для диагностики и профилактики заболеваний. В филиалах поликлиник принимают врачи самых востребованных специальностей, а в головных зданиях – узкие специалисты. Так, жители могут проходить наиболее распространенные исследования максимально близко к дому.

По словам Собянина, второй этап модернизации амбулаторного фонда планируется завершить к концу 2025 года. К этому моменту будет обновлено еще 140 зданий.

"В результате реализации этой программы и с учётом строительства новых поликлиник будет обновлено 100% амбулаторного фонда Москвы", – подчеркнул мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил, что в 2023 году были открыты два значимых медицинских объекта: лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова и самая крупная и современная в России Инфекционная клиническая больница №1.

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