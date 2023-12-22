"Мой район. Навигатор": более 6,5 тыс новых медаппаратов появятся в столичных поликлиниках

Все кардиологические службы городских поликлиник и стационаров в начале 2024 года закончат оснащать новейшим оборудованием. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уже закуплено более 6,5 тысячи медицинских аппаратов. Среди оборудования – электрокардиографы, системы суточного мониторирования и устройства для непрямого массажа сердца.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".