Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 00:25

Город

"Мой район. Навигатор": более 6,5 тыс новых медаппаратов появятся в столичных поликлиниках

"Мой район. Навигатор": более 6,5 тыс новых медаппаратов появятся в столичных поликлиниках

"Жизнь в большом городе": итоги. Медицина

Новости часа: три филиала усадьбы Деда Мороза откроют в конце декабря в Москве

В ближайшие годы все поликлиники Москвы приведут к новому стандарту – Собянин

Ракова сообщила о переводе в Москве всех крупнейших стационаров на новый стандарт

В ближайшие годы все поликлиники Москвы приведут к новому стандарту – Собянин

Ракова сообщила о переводе в Москве всех крупнейших стационаров на новый стандарт

Новости часа: 249 домов включили в программу реновации на территории ТиНАО

Московские поликлиники за три года реконструируют по новому стандарту

Ракова сообщила о переводе в Москве всех крупнейших стационаров на новый стандарт

Все кардиологические службы городских поликлиник и стационаров в начале 2024 года закончат оснащать новейшим оборудованием. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уже закуплено более 6,5 тысячи медицинских аппаратов. Среди оборудования – электрокардиографы, системы суточного мониторирования и устройства для непрямого массажа сердца.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
медицинагородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика