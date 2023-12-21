Собянин: продолжаем строить в ТиНАО детсады, школы, поликлиники и спортобъекты

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные власти продолжают реализовывать программу реновации в ТиНАО и активно развивать социальную инфраструктуру. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.



"Построены детсады на Скандинавском бульваре и Фитаревской улице в Коммунарке. Запланированы садики в селе Остафьево, деревне Яковлевское, на улице Эдварда Грига в Коммунарке и в микрорайоне Центральном поселения Десеновского рядом с новым кварталом 9", – сообщил мэр.

По его словам, инвесторы построят два детских сада в Филимонковском поселении, а также учебный корпус недалеко от деревни Марьино. В Троицке будет возведена взрослая поликлиника с клинико-диагностическим отделением и травматологическим пунктом.



Градоначальник поделился, что в поселении Мосрентген и в деревне Столбово появятся два новых спорткомплекса, а в Рассказовке – новый культурно-досуговый центр.

Вместе с тем Собянин напомнил, что в программу реновации в ТиНАО включено 249 домов. В них проживают более 22,1 тысячи человек. За 11 месяцев Новомосковский округ наряду с ЮВАО и ВАО попал в список территорий столицы, где жители подписали больше всего контактов на дома по реновации.

Ранее стало известно, что новое жилье по программе в ноябре получили более 3,3 тысячи москвичей. Как уточнил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, около 900 жителей заключили договоры на западе Москвы, 800 – на юго-востоке, более 400 – на северо-востоке.

"Мой район. Навигатор": более 16 тыс горожан получили жилье по реновации на востоке Москвы