Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительство дома по программе реновации на 864 квартиры началось в Коптеве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что новостройку из пяти корпусов возведут по адресу Старокоптевский переулок, земельный участок № 7. Четыре корпуса будут соединены стилобатом, под землей оборудуют парковку, уточнил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его данным, сейчас специалисты ведут работы по устройству монолитных конструкций подземной части здания. Планируется, что дом введут в эксплуатацию в 2025 году.

На сайте подчеркнули, что фасады зданий сделают из навесных трехслойных стеновых панелей. На них появятся металлические корзины под кондиционеры. Входные группы будут оформлены витражным остеклением.

Добавляется, что в корпусах создадут 145 однокомнатных квартир, 479 – двухкомнатных, 216 – трехкомнатных и 24 будут четырехкомнатные. Для маломобильных жильцов оборудуют 15 квартир.

Там установят специальную сантехнику, увеличат ширину дверных проемов и коридоров. Готовая улучшенная отделка будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, которые утверждены постановлением правительства Москвы.

Между тем на первых этажах зданий разместят лифтовые холлы, вестибюли, почтовые ящики, места для хранения уборочного инвентаря, технические помещения.

В каждом корпусе появятся современные грузопассажирские лифты, оборудованные тактильными и визуальными средствами информации. Территорию рядом с домом озеленят и благоустроят. Специалисты создадут спортивную и детскую площадки, зону отдыха.

Ранее рабочие приступили к возведению четырех жилых корпусов в столичном районе Митино по программе реновации, в настоящее время там ведутся работы нулевого цикла. Объект появится на Парковой улице, владении 7.

Кроме того, с начала 2023 года в Москве по программе реновации демонтировали 192 старых дома. Здания демонтировали по технологии умного сноса, которая является стандартом программы реновации.

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