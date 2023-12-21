"Жизнь в большом городе": итоги. Медицина

В Москве реконструировали больше 300 медицинских корпусов, по новому стандарту обновили и половину столичных поликлиник. Кроме того, в городе провели две волны масштабного обновления медицинского оборудования. О модернизации всей системы здравоохранения рассказал Сергей Собянин, обратив внимание, что таких масштабов и скорости изменений в медицине еще не было в истории города.

Что поменялось за 2023 год? Какие современные клиники открылись в Москве? И как выглядят и работают теперь столичные больницы? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".