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21 декабря, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": итоги. Медицина

"Жизнь в большом городе": итоги. Медицина

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В ближайшие годы все поликлиники Москвы приведут к новому стандарту – Собянин

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В Москве реконструировали больше 300 медицинских корпусов, по новому стандарту обновили и половину столичных поликлиник. Кроме того, в городе провели две волны масштабного обновления медицинского оборудования. О модернизации всей системы здравоохранения рассказал Сергей Собянин, обратив внимание, что таких масштабов и скорости изменений в медицине еще не было в истории города.

Что поменялось за 2023 год? Какие современные клиники открылись в Москве? И как выглядят и работают теперь столичные больницы? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
медицинагородвидеоАлина Гилева
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