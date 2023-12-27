Начался монтаж главного пролета пересадочного моста на станции "Текстильщики" БКЛ метро

Фото: stroi.mos.ru/АО "Мосинжпроект"

Главное пролетное строение пешеходного моста в составе пересадочного узла между станциями "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метрополитена начали устанавливать. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, строение состоит из нескольких конструктивных элементов, их монтаж будет выполняться поэтапно: первые 52 метра установят на временные опоры над железной дорогой, используя гусеничный кран, затем рабочие выполнят семь этапов продольной надвижки.

"Ранее строители в стесненных условиях возвели три постоянные железобетонные опоры, две из которых на фундаменте из буронабивных свай, а третья – на естественном основании", – заметил Бочкарев.

Заммэра напомнил, что длина перехода – почти 140 метров, он пройдет над железной дорогой, улицей Люблинской, будут соединены северный вестибюль станции БКЛ и вестибюль "Текстильщиков" Таганско-Краснопресненской линии.

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Пересадочный узел позволит интегрировать интенсивные потоки пассажиров подземного и наземного видов транспорта, обеспечить комфортную пересадку более 20 тысяч пассажиров. На данный момент специалисты строят монолитные конструкции лестничных сходов на одноименные станции метро, сказал гендиректор "МИПСТРОЙ 1" (строительное подразделение холдинга "Мосинжпроект") Константин Маслаков.

Он уточнил, что возведение пешеходного моста включает в себя устройство двух монолитных сходов и металлического пролетного строения. На данный момент готовы лестничный сход на станцию "Текстильщики" БКЛ и монолит подземной части.

Кроме того, параллельно проходят работы по отделке фасадов схода. При оформлении используют алюминиевые сотовые панели, которые являются основными элементами дизайна станции БКЛ. Эксперты продолжают устройство монолитных конструкций интеграции с вестибюлем станции Таганско-Краснопресненской линии. С платформы действующей станции создадут лестничный сход.

Маслаков добавил, что общий объем монолитных работ на объекте – около 6 тысяч кубических метров, металлическое пролетное строение весит более 630 тонн. С 2011 года при участии "Мосинжпроекта" построили 75 станций, более 160 километров путей и 11 электродепо.

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