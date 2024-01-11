Дептранс Москвы назвал 5 популярных электробусных маршрутов в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Самыми популярными электробусными маршрутами в период новогодних праздников у москвичей стали м16, т76, т73, 637 и м53. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в своем телеграм-канале.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, самым востребованным маршрутом оказался м16, соединяющий ЗАО и ЮЗАО с центром города. В начале января на нем совершалось свыше 7,3 тысячи поездок в сутки.

Также в число популярных маршрутов электробусов вошли т76, т73, 637 и м53. Они перевозят горожан в ЦАО и на северо-востоке столицы до ВДНХ, парка "Останкино", а также до станций метро, МЦК и МЦД.

Ликсутов добавил, что Москва является лидером в Европе по количеству электробусов и лидером по развитию и использованию электротранспорта. На данный момент, указал он, в столице курсируют свыше 1,4 тысячи электробусов, которые работают почти на 120 маршрутах. В период новогодних праздников москвичи и гости столицы проехали на них больше 1,6 миллиона раз, заключил заммэра.

Ранее сообщалось, что в новогодние каникулы контролеры выявили более четырех тысяч безбилетников. По данным ведомства, безопасность и комфорт поездок в наземном транспорте и метро обеспечивали почти 500 человек.

Москвичей призвали прикладывать проездной, включая безлимитный или социальный, к валидатору при каждой поездке в общественном транспорте. После этого надо убедиться, что оплата прошла.

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