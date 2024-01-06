Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Новости

06 января, 00:15

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Собянин рассказал о развитии наземного городского транспорта в 2023 году

Собянин рассказал о развитии наземного городского транспорта в 2023 году

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Жители столицы и Подмосковья совершили около пяти миллионов поездок на новых маршрутах городского наземного транспорта. За 2023 год их открылось сразу 30.

Как отметил Сергей Собянин, маршруты автобусов и электробусов продолжают расширять и улучшать. Так, за минувший год специалисты модернизировали дороги, по которым проходит свыше 180 действующих маршрутов. Организовали также 37 новых выделенных полос. Теперь общественный транспорт проезжает там в два-три раза быстрее.

Как меняется привычный путь жителей города? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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