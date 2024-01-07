Более 426 тысяч поездок совершили жители и гости столицы в рождественскую ночь

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Жители и гости столицы совершили более 426 тысяч поездок в рождественскую ночь, что на 30% больше аналогичного показателя 2023 года, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"В рождественскую ночь с 6 на 7 января Московский транспорт работал дольше, чем обычно", – напомнили в департаменте.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, больше всего поездок, 293 тысячи, приходятся на метро и МЦК. Еще 29 тысяч поездок были совершены на Московских центральных диаметрах, а наземным транспортом, включая трамваи, пассажиры воспользовались более 104 тысяч раз.

"Москвичи смогли доехать до храмов и церквей, а мы обеспечили максимальную безопасность и комфорт поездок", – заявил он.

Заммэра подчеркнул, что наиболее востребованным оказались станции метро "Охотный ряд", "ВДНХ" и "Китай-город".

По информации Дептранса всего за 2023 год в Москве открылось 30 новых маршрутов в разных округах, они соединили новые жилые кварталы, культурные и социальные центры. Также власти улучшили свыше 180 маршрутов автобусов и электробусов.

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