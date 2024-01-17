Храм Василия Блаженного закрыли для посетителей до конца дня 17 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Храм Василия Блаженного (Покровский собор) будет закрыт для посетителей в среду, 17 января. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного исторического музея.

О причинах закрытия в сообщении ничего не сказано.

До этого храм закрывали 14 декабря. При этом сам исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года, Выставочный комплекс и Палаты бояр Романовых работали по обычному графику.

Между тем с 5 по 8 февраля Музей космонавтики будет полностью закрыт для посещения из-за ремонта. С 22 января по 4 февраля в музее будут работать только несколько экспозиций. В указанный период на входные билеты будет действовать скидка.

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