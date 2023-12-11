Храм Василия Блаженного закроют для посещения 14 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Храм Василия Блаженного (Покровский собор) на Красной площади будет закрыт для посетителей в четверг, 14 декабря. Об этом сообщил телеграм-канал Государственного исторического музея.

В сообщении указано, что сам исторический музей, Музей Отечественной войны 1812 года, Выставочный комплекс и Палаты бояр Романовых будут работать по обычному графику. Причина, по которой Покровский собор закроют для посещения 14 декабря, не указана.

Ранее сообщалось, что в столичных вузах могут изменить график работы из-за новогодних праздников. Главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову уже отправлено соответствующее письмо с рекомендацией. Депутаты предложили сделать 25 декабря последним днем в 2023 году, когда можно будет сдать зимнюю сессию.

До этого Государственная Третьяковская галерея опубликовала свой режим работы в новогодние праздники. Так, 31 декабря и 1 января все музеи галереи будут закрыты. А 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января с 10:00 до 21:00 москвичи смогут посетить постоянные экспозиции и выставки в основном здании галереи, Инженерном корпусе и в здании Новой Третьяковки.

"Сделано в Москве": храм Василия Блаженного