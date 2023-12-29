Сервис "Вместе с культурой" поможет москвичам найти помещение для организации праздника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В сервисе аренды городских пространств "Вместе с культурой" москвичи могут забронировать помещение в культурных учреждениях столицы для организации различных мероприятий, в том числе новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы.

"Горожане часто обращаются к сервису, чтобы запланировать мероприятия в праздники и выходные. Например, в прошлом году во время новогодних каникул на площадках, представленных на mos.ru, москвичи организовали почти 300 мероприятий", – цитируют пресс-службу ведомства на портале мэра и правительства Москвы.

В каталоге сервиса представлено более 1,3 тысячи площадок по всей Москве. В частности, горожане могут арендовать театральную гостиную в Доме Гоголя, "Кафе поэтов" в Доме-музее Марины Цветаевой, помещение в Московском государственном музее С. А. Есенина и другие.

Воспользоваться сервисом "Вместе с культурой" могут москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru. Для бронирования нужно подать онлайн-заявку, которую учреждение рассмотрит в течение четырех календарных дней.

Ранее стало известно, что горожане почти 60 тысяч раз записались к нотариусу на портале mos.ru. Сейчас в сервисе представлены услуги почти 250 нотариусов. Чаще всего пользователи mos.ru записывались к нотариусу для оформления доверенности или согласия.

