Москвичам рассказали, для чего чаще всего используют сервис "Мои платежи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Через сервис "Мои платежи" можно онлайн оплачивать счета, кружки, секции пополнять карту "Московенок" и другое. Так, за текущий год москвичи около 23 миллионов раз оплатили счета с помощью сервиса на mos.ru, что на 2,5 миллиона больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ), передает портал мэра и правительства Москвы.

Там указали, что на 7% также выросла аудитория сервиса. Как рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем ДИТ Владимир Новиков, все больше жителей столицы предпочитают онлайн оплачивать счета за городские, федеральные и коммерческие услуги. В этом году сервисом на сайте и в мобильных приложениях воспользовались порядка 1,6 миллиона человек, что на 100 тысяч больше, чем год назад, указал он.

Новиков также заявил, что в 2023 году в сервисе появилась возможность пополнять счет транспондера для оплаты проезда по платным участкам дорог, а также оплачивать счета с использованием системы быстрых платежей (СБП). Кроме того, созданы новые удобные опции для быстрого поиска и оплаты счетов, подытожил он.

Отмечается, что в этом году москвичи также часто пользовались сервисом, чтобы пополнить баланс карты "Москвенок", оплатить единый платежный документ (ЕПД), школьные кружки, секции, детский сад, группы продленного дня, электричество, домашний телефон и интернет. Число платежей за коммунальные услуги по сравнению с 2022 годом выросло на один миллион, достигнув показателя в 7,5 миллиона, а за услуги в образовательной сфере – на 550 тысяч, превысив 9,1 миллиона.

Также в сервисе "Мои платежи" есть возможность оплачивать счета за проезд по платным участкам дорог (проспекту Багратиона) и за транзитный проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для водителей не из столичного региона. Новой функцией сервиса с момента открытия движения по трассам воспользовались свыше 250 тысяч раз.

Кроме того, в этом году жители Москвы стали оплачивать счета без комиссии с помощью СБП. Эта функция доступна для всех услуг, кроме оплаты ЕПД и счетов Мосэнергосбыта. С января 2023 года этим способом оплаты воспользовались более 600 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что пользователи сервиса "Мои платежи" за десять месяцев текущего года создали свыше одного миллиона шаблонов для оплаты счетов. С начала года число шаблонов выросло почти в два раза, уточнил Новиков.

В основном люди прибегают к ним для оплаты городского телефона, интернета и сотовой связи, а также для пополнения баланса карт "Москвенок" и "Тройка".

Счета за городские услуги теперь можно оплачивать по СБП в сервисе "Мои платежи"