Пользователи создали более 1 млн шаблонов для оплаты счетов в сервисе "Мои платежи"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи сервиса "Мои платежи" за 10 месяцев 2023 года создали более 1 миллиона шаблонов для оплаты счетов. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.



"Достаточно сохранить настройки при первой оплате счета в сервисе "Мои платежи", и необходимые данные будут всегда под рукой в созданном шаблоне, а провести платеж можно будет в один клик", – отметил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий города Москвы Владимир Новиков.

С начала года число шаблонов выросло почти в два раза, уточнил Новиков. В основном пользователи сервиса прибегают к ним для оплаты городского телефона, интернета и сотовой связи, а также для пополнения баланса карт "Москвенок" и "Тройка". Отмечается, что один-два шаблона есть у 700 тысяч пользователей, а тремя-пятью пользуются 35 тысяч горожан.

Если человек при оплате не увидел функцию сохранения шаблона, то сервис сам предложит создать его после первого регулярного авансового платежа, уточнила пресс-служба. Также некоторые шаблоны не только упрощают оплату, но и информируют о доступном остатке средств. Кроме того, в сервисе можно настроить автоплатеж, воспользоваться пакетной оплатой счета либо сделать автоматическим получение уведомлений.

Ранее стало известно, что пользователи сервиса "Мои платежи" теперь смогут оплачивать часть счетов за городские услуги через систему быстрых платежей (СБП). До 31 декабря для пользователей действует специальная акция – при оплате с помощью СБП не взимается банковская комиссия за операцию.

Исполняющий обязанности замруководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов уточнил, что функция доступна для всех типов начислений, кроме единого платежного документа и счетов Мосэнерго.

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