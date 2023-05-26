Жители Москвы стали чаще оплачивать счета за домашний телефон в сервисе "Мои платежи"

Фото: mos.ru

Москвичи начали чаще оплачивать счета за домашний телефон МГТС на портале mos.ru и в мобильных приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Сделать это они могут через сервис "Мои Платежи", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Согласно информации, горожане заплатили уже более 430 тысяч раз с начала этого года. Уточняется, что оплата онлайн стала возможна четыре года назад. С того момента счета за услуги МГТС оплатили 3,4 миллиона раз.

"С каждым годом востребованность этого инструмента растет благодаря его удобству и простоте. Если в 2019-м жители оплатили более 420 тысяч счетов за домашний телефон, то только с начала этого года – уже более 430 тысяч", – сказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Владимир Новиков.

Для оплаты счета москвичам необходимо выбрать пункт "Оплата домашнего телефона МГТС". Сервис покажет счет, после чего необходимо нажать кнопку "Оплатить".

Ранее говорилось, что с начала года москвичи оплатили онлайн более восьми миллионов счетов с помощью сервиса "Мои платежи". Как заметили в департаменте информационных технологий, сервис становится востребованнее в том числе благодаря появлению новых полезных функций.