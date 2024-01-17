Навигатор по земельным услугам и сервисам заработал на mos.ru

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На портале мэра и правительства Москвы начал работу навигатор для решения земельных вопросов. Об этом рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Он отметил, что горожанам и предпринимателям доступны 32 земельных услуги и сервиса, каждый год к ним обращаются более одного миллиона раз.

"Чтобы было проще сориентироваться в многообразии цифровых возможностей и найти нужный электронный продукт, запущен навигатор единого земельного сервиса, который на основании ответов на вопросы направит пользователя на нужную страницу", – приводит слова Гамана сайт мэра и правительства столицы.

Уточняется, что для получения корректного списка услуг нужно авторизоваться как физическое или юридическое лицо либо как индивидуальный предприниматель. В дальнейшем в сервис добавят еще больше услуг.

Цифровая экосистема города постоянно развивается и становится более персонализированной, чтобы человек мог быстро получать нужные услуги, почеркнули в сообщении.

По словам замдиректора департамента системы госуслуг в департаменте информационных технологий столицы Ирины Томсиновой, в 2023 году в сервис онлайн-консультаций на mos.ru добавили витрину жизненных ситуаций, с помощью которой запись в центры госуслуг и ведомства стала еще удобнее. Для этого пользователю нужно выбрать тему обращения, а сервис укажет, куда лучше обратиться.

"Запуск сервиса – еще один значимый шаг в направлении персонализации и повышения удобства городских электронных услуг", – заключила она.

В 2023 году москвичи более 150 тысяч раз воспользовались государственными и другими услугами в сфере жилья. Из них свыше 106 тысяч обращений были переданы на портал mos.ru. Самым популярным стал сервис, через который можно узнать место в очереди на улучшение жилищных условий.

Собянин рассказал о развитии электронных сервисов в Москве