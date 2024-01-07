Более 150 тыс раз москвичи обратились за услугами в сфере жилья в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 150 тысяч раз москвичи воспользовались государственными и другими услугами в сфере жилья в прошлом году. Из них более 106 тысяч обращений были переданы на портал mos.ru, рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Количество обращений за государственными услугами и сервисами в жилищной сфере в электронном виде растет. В 2023 году более чем из 150 тысяч заявок 70% поступило онлайн, тогда как в 2022-м через портал mos.ru подали 65% обращений от общего количества", – подчеркнул он.

Самым популярным оказался сервис, через который можно узнать место в очереди на улучшение жилищных условий. Им воспользовались почти 70 тысяч раз.

До этого более 1,7 тысячи человек получили новые квартиры в районе Нагатинский Затон с начала реализации программы реновации. Им предложили жилье с улучшенной отделкой в пяти новостройках, ранее они жили в девяти пятиэтажках.

Ранее сообщалось, что свыше 650 квартир для проживания маломобильных граждан обустроили в новых домах в рамках реализации программы реновации в Москве. Квартиры с особыми условиями, как правило, находятся на первых этажах, заметил глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"Жизнь в большом городе": реновация