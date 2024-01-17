Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого снегопада 18 и 19 января. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Согласно данным синоптиков, в четверг и пятницу в столице ожидаются снег, местами сильный, метель, возможны порывы ветра до 21 метра в секунду, на дорогах снежный накат и гололедица, прирост снега к утру 19 января может составить 12 сантиметров", – заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

В связи с этим аварийные бригады вышли на круглосуточное дежурство. Также специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожно сети. Коммунальная техника будет осуществлять работу по прометанию проезжей части, тротуаров и дворов с противогололедной обработкой. Для ликвидации последствий снегопада на улицы выйдет максимальное число техники, средств малой механизации, дворников и бригад ручной уборки.

Особое внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, а также объектам социальной сферы. Водителям грузовиков будут помогать тягачи.

После окончания снегопада в Москве начнут очищать кровли жилых домов и административных зданий, водосборные желоба и воронки водостоков. Кроме того, москвичам напомнили, что места проведения работ огородят специальными лентами.

Горожанам посоветовали соблюдать осторожность на тротуарах и дорогах, а водителям порекомендовали следовать правилам дорожного движения.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности в связи с ожидающимися метелью, мокрым снегом и гололедицей 18 и 19 января. Метеорологи предупредили водителей о снежных заносах и гололедице на дорогах. В частности, в эти дни прогнозируется усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

Дептранс Москвы рекомендовал пересесть на общественный транспорт 18 и 19 января