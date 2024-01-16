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16 января, 07:45

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Доступ к экспозициям в Музее космонавтики в Москве частично закроют 22 января

Доступ к экспозициям в Музее космонавтики в Москве частично закроют 22 января

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Музей космонавтики скоро ждет ремонт, поэтому 22 января доступ к экспозициям частично закроют. Полностью работа музея прекратится с 5 по 8 февраля.

При этом в ограниченном режиме будет снижен тариф на вход. Так, стандартный билет будет стоить 250 рублей, льготный – 175. Для посетителей будет открыт вводный зал с выставкой "Космос под увеличительным стеклом", зал "Утро космической эры", кинозал "Творцы космической эры" и другие пространства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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