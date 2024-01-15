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15 января, 09:45

Город

"Мой район. Новости": 150-тысячный москвич получил квартиру по программе реновации

"Мой район. Новости": 150-тысячный москвич получил квартиру по программе реновации

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Квартиру по программе реновации получил 150-тысячный москвич. Новосел вместе со своей семьей будет жить в новостройке на улице Введенского в районе Коньково. В новом доме 418 квартир с улучшенной отделкой и подземным паркингом, а во дворе – современные детские и спортивные площадки.

Семью Потаниных поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы пожелал москвичам счастья и здоровья, а также поинтересовался у них, насколько им понравилось новое жилье. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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