"Мой район. Новости": 150-тысячный москвич получил квартиру по программе реновации

Квартиру по программе реновации получил 150-тысячный москвич. Новосел вместе со своей семьей будет жить в новостройке на улице Введенского в районе Коньково. В новом доме 418 квартир с улучшенной отделкой и подземным паркингом, а во дворе – современные детские и спортивные площадки.

Семью Потаниных поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы пожелал москвичам счастья и здоровья, а также поинтересовался у них, насколько им понравилось новое жилье. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".