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11 января, 22:30

Город

Свыше 2 млн туристов посетили столицу в новогодние выходные

Свыше 2 млн туристов посетили столицу в новогодние выходные

Столичный турпоток вырос на 25% в новогодние выходные – АТОР

Декабрь 2023 года побил рекорды по бронированию московских отелей

Новости часа: число бизнес-поездок в Москву увеличилось на 28% – Собянин

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Новости часа: число туристов и бизнес-поездок в Москве в 2023 году возросло – Собянин

Число туристов в Москве увеличилось на четверть

Число туристов в Москве увеличилось на 25%

Три региона РФ вошли в топ направлений для поездок на столичных автобусах

Московский регион стал одними из самых популярных направлений в новогодние выходные

В 2024 году на новогодние выходные турпоток в столицу вырос на 30%. В праздники жители столицы и гости города отдыхали в парках, усадьбах, культурных центрах, музеях и библиотеках, а также в московских ресторанах.

Как отметили отельеры, почти все трех- и четырехзвездочные гостиницы Москвы были заполнены практически на 100%. Подробнее о том, как и где отдыхающие провели зимние каникулы в столице, – в эфире телеканала Москва 24.

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