Свыше 2 млн туристов посетили столицу в новогодние выходные

В 2024 году на новогодние выходные турпоток в столицу вырос на 30%. В праздники жители столицы и гости города отдыхали в парках, усадьбах, культурных центрах, музеях и библиотеках, а также в московских ресторанах.

Как отметили отельеры, почти все трех- и четырехзвездочные гостиницы Москвы были заполнены практически на 100%. Подробнее о том, как и где отдыхающие провели зимние каникулы в столице, – в эфире телеканала Москва 24.