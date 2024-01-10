Названы самые популярные направления отдыха у россиян в новогодние праздники

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Египет и Санкт-Петербург стали самыми популярными направлениями отдыха у россиян в новогодние праздники. Их посетили 25 и 22% туристов соответственно, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование страховой компании.

Поездка в Египет в среднем обходилась россиянам в 220,5 тысячи рублей. На российские направления, в частности на поездки в Санкт-Петербург, в Сочи и на курорт "Красная Поляна", туристы тратили 86,6 тысячи рублей.

14% туристов выбрали в качестве новогоднего путешествия ОАЭ, еще 13% отправились в Турцию, а 11% предпочли Таиланд. Стоимость тура в последний обходилась россиянам в среднем в 326 тысяч рублей.

"В этом году число бронирований на новогодние праздники увеличилось на 40%, и это несмотря на серьезный рост цен по всем направлениям. В основном для проживания россияне выбирали четырех- и пятизвездочные отели (36 и 27% соответственно)", – рассказал директор по маркетингу одного из сервисов для путешествий Олег Козырев.

Самым популярным видом размещения стало проживание с завтраками. Его выбирали 38% туристов.

При оформлении страхового полиса, помимо базового покрытия с медицинской помощью, россияне также выбирали пункт "несчастный случай" (16%).

Ранее стало известно, что турецкую Анталью в 2023 году посетили почти 3,5 миллиона туристов. Турпоток из России в Анталью в 2023 году вырос на 14,1%. Второй по популярности Анталья стала у туристов из Германии.

