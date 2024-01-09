Число бронирований россиянами отелей в Мурманске выросло за год на 47%

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Россияне стали чаще посещать отели в Мурманске, число бронирований на январь этого года выросло на 47% по сравнению с январем 2023 года. Средняя стоимость размещения на ночь в отелях города увеличилась на 24%, до 5,2 тысячи рублей, сообщает "Газета.ру".

Большое число бронирований зафиксировали также в Новосибирске, там показатели превышают прошлогодние на 29%, в Краснодаре – на 25%, в Кисловодске и Зеленоградске – на 22%. Количество бронирований в Екатеринбурге увеличилось на 20% по сравнению с январем 2023 года, в Санкт-Петербурге – на 14%, в Калининграде – на 13%.

Кроме того, в десятку популярных направлений внутри страны по числу бронирований на январь вошли Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Эсто-Садок, Ярославль и Екатеринбург. Указывается, что дороже всего ночевка обойдется в отелях Эсто-Садока – в среднем 14,6 тысячи рублей (+1% за год), дешевле всего в Калининграде – в среднем 4,8 тысячи рублей (+7% за год). Больше всего за год подорожало размещение в Москве – на 34%, средняя стоимость забронированной ночи составляет 6,7 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что Москва попала в топ-5 самых популярных направлений для зимнего отдыха. В этом сезоне спрос на отдых в Подмосковье также вырос на 30%. По данным туроператоров, гостиницы в новогодние праздники были загружены более чем на 70%.

Декабрь 2023 года побил рекорды по бронированию московских отелей