Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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05 января, 09:30

Туризм

Московский регион стал одними из самых популярных направлений в новогодние выходные

Московский регион стал одними из самых популярных направлений в новогодние выходные

Москва попала в топ самых популярных направлений для зимнего отдыха

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Москва и Подмосковье стали одними из самых популярных направлений для отдыха в новогодние выходные. В 2023 году спрос на каникулы в столице вырос почти на 30%.

Кроме того, мест в столичных отелях на Рождество практически не осталось. По словам экспертов, с 5 по 8 января стоимость проживания для четверых взрослых может составить более 150 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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