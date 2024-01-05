Московский регион стал одними из самых популярных направлений в новогодние выходные

Москва и Подмосковье стали одними из самых популярных направлений для отдыха в новогодние выходные. В 2023 году спрос на каникулы в столице вырос почти на 30%.

Кроме того, мест в столичных отелях на Рождество практически не осталось. По словам экспертов, с 5 по 8 января стоимость проживания для четверых взрослых может составить более 150 тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.