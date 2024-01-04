Фестиваль "Путешествие в Рождество" в парке Горького продолжит работу в морозы

На площадке фестиваля "Путешествие в Рождество" в Парке Горького москвичей развлекают разнообразными мастер-классами: от создания елочных игрушек до освоения гончарного дела.

Кроме того, продолжают работать пункты "Москва помогает", где каждый желающий может передать новогодние подарки детям из новых регионов России, а также теплые вещи участникам специальной военной операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.